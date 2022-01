Sorrento, il sindaco Massimo Coppola aggiorna sull’apertura del centro vaccinale cittadino

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, nella sua consueta diretta del venerdì sera, aggiorna sulla prossima apertura del centro vaccinale cittadino presso il Circolo dei Forestieri nella sede dell’ex Azienda di Soggiorno e Turismo in Via Luigi De Maio che aprirà le porte dalla mattina del prossimo lunedì e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00. E’ stata predisposta ogni assistenza, vigilanza ed ogni altro servizio necessario a rendere il più gradevole possibile questo momento.

La nuova struttura affiancherà gli altri tre hub già attivi all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, presso Villa Fondi a Piano di Sorrento, e nella residenza Cerulli di Sant’Agata sui Due Golfi a Massa Lubrense.

Il sistema principale di prenotazione resta quello messo a disposizione dal sito della Regione Campania ma il comune di Sorrento ha voluto creare un servizio di supporto ulteriore per i cittadini all’indirizzo www.sorrentocovidfree.it/centrovaccinale in modo da poter effettuare una sorta di prelazione per i cittadini di Sorrento.

L’obiettivo prefissato è quello del completamento della terza dose per tutta la popolazione al massimo entro il prossimo mese e mezzo. Il primo cittadino è fiducioso nella riuscita poiché saranno inoculate circa 200 dosi. Ovviamente non saranno solo cittadini di Sorrento ma potranno accedere liberamente tutti, dalla penisola sorrentina ed anche da altri comuni.

Il sindaco precisa l’importanza di raggiungere l’obiettivo in modo da essere liberi dal Covid o quasi liberi dal mese di marzo per poter avere un anno che sia all’insegna della piena ripresa anche dal punto di vista economico.