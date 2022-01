Sorrento, il 24 gennaio apre l’hub vaccinale “Penisola Sorrentina”.

E’ stato sottoscritto questa mattina, il protocollo di intesa tra Federalberghi Penisola Sorrentina e Asl Napoli 3 Sud, sostenuto dai Comuni della penisola sorrentina e dalla Fondazione Sorrento, che autorizza l’apertura, a partire da lunedì 24 gennaio, dell’hub vaccinale “Penisola Sorrentina” ospitato in via Luigi De Maio 35, nelle sede dell’ex Azienda di Soggiorno e Turismo di Sorrento.

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18.

La nuova struttura affiancherà gli altri tre hub già attivi all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, presso Villa Fondi a Piano di Sorrento, e nella residenza Cerulli di Sant’Agata sui Due Golfi, a Massa Lubrense.

Per informazioni è possibile accedere al sito sito web https://www.sorrentocovidfree.it/centrovaccinale