Sorrento: grave incidente a via degli Aranci. Nella serata di ieri sera, 25 gennaio, si è verificato un grave incidente stradale in Via degli Aranci a Sorrento.

L’incidente ha visto coinvolti un’auto ed uno scooter. Un ragazzo è stato ferito al volto e portato all’Ospedale di Sorrento. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente.

La strada è stata bloccata al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la Polizia ed i Carabinieri per indagare sull’accaduto.

Questo è soltanto uno dei tanti incidenti accaduti a Via degli Aranci negli ultimi anni. Speriamo che si prendano al più presto provvedimenti per evitare successivi scontri in una strada diventata ormai molto pericolosa, nel pieno centro della Città di Sorrento.