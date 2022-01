Sorrento, gli auguri di buon anno dall’Ospedale dell’ex sindaco di Piano Vincenzo Iaccarino e un appello a tener alta la guardia

auguri I tradizionali auguri di “buona fine e buon principio” anche quest’anno sono scanditi dal susseguirsi di allarmanti notizie sul dilagare dei contagi in tutto il Paese con le conseguenti maggiori restrizioni che sono state adottate dal Governo per scongiurare un’escalation assolutamente pericolosa per gli effetti che può produrre. Prima degli perciò vi rivolgo un appello: mantenete alto il livello di guardia, adottate le misure di prevenzione anche in famiglia e soprattutto continuate a vaccinarvi.

L’augurio che sento di rivolgervi è di riuscire, come comunità, a superare anche quest’ennesima, dura prova che sta condizionando pesantemente le nostre vite. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare sapendo che siamo tutti sulla stessa barca e che la salute e la vita di ognuno è legata a quella altrui: quindi rispettando noi stessi rispettiamo anche gli altri.

Mi è dispiaciuto molto leggere da un post del vice sindaco Gianni Iaccarino che “io speculo sulla salute”. Chi mi conosce sa bene che ho sempre fatto e continuo a fare il medico, anche da sindaco, e’ il mio lavoro di occuparmi della salute e della vita delle persone ogni giorno, in ospedale ma anche senza far mai mancare la mia disponibilità a chiunque e in qualunque circostanza, come lo sa bene lo stesso Gianni per averne avuta diretta esperienza.

Se esprimere preoccupazione e sollecitare iniziative per fronteggiare l’emergenza offrendo anche collaborazione per il vicesindaco significa “speculare”, allora devo credere che oltre a un deficit politico c’è un deficit di umanità e rispetto nelle parole e nei comportamenti di chi ha grosse responsabilità verso il Paese, ed è privo di quella sensibilità che serve ad affrontare al meglio anche i problemi più gravi.

Io ci sono stato e ci saro’ sempre per la mia citta’!