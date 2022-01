Al termine della straordinaria vittoria del Sorrento Futsal contro SM Scafati, mister Breglia analizza la situazione: “Siamo a 16 punti in 16 partite – esordisce -. Paghiamo lo scotto delle prime gare in cui abbiamo raccolto pochi punti a causa di importanti defezioni. Nel primo mese e mezzo aspettavamo Ferrante, che sarebbe dovuto venire a darci una mano a livello tecnico, ma che in realtà non abbiamo mai visto; poi si sono infortunati i 2 centrali, il capitano e De Gregorio. Man mano la squadra è cresciuta – continua – e i conti li faremo alla fine. Le squadre avanti a noi stanno facendo punti per cui non so se ci salveremo direttamente o disputeremo la partita del play out”. Esordio importante in C1 per i gemelli Cesaro, provenienti dall’U19 di mister Astarita: “Quest’anno siamo partiti dall’anno zero e i complimenti vanno fatti a José che sta crescendo bene questi ragazzi e mi aiuta a mettere in campo i 2003 – 2004. Sono molto legato a questa società composta da persone fantastiche a cui vorrò bene anche semmai un domani me ne dovessi andare. Io, il presidente e Antonio Ferraiuolo vediamo il Futsal allo stesso modo, pratichiamo lo sport “povero”, talvolta con qualche sponsor in più altre volte in meno, ma non è questo ciò che conta!”.