L’ex candidato sindaco di Sorrento Francesco Gargiulo “Altro che Penisola sorrentina, l’efficienza sta nell’hub vaccinale di Gragnano”

Dopo una vera Via Crucis tra bil Centro di Villa Fondi e quello di S.Agata senza nessuna possibilità di effettuare la terza dose, su suggerimenti di un amico questa mattina mi sono recato al Centro Vaccinale presso il nuovo Ospedale di Gragnano. Certamente visto che in molti campi ci vantiamo di primeggiare, mi sono avvicinato a questa, per me sconosciuta realtà con una certa circospezione. Arrivato il loco con Adriana abbiamo faicilemte parcheggiato la macchina ed abbiamo diligentemente ritirato all’ingresso il nostra numeretto. Ore 07,45 una fila composta ed ordinata ben disciplinata dagli addetti ai lavori. Ore 8,30 hanno iniziato a chiamare 20 persone per volta, arrivati al piano superiore distribuzione automatica, a mezzo colonnina, di un’altro numero che di volta in volta appariva sul monitor per la registrazione e relativa vaccinazione. Alle ore 10,30 tutto concluso. Ho sentito il dovere di chiedere il nome del responsabile di tale certosina organizzazione pertanto mi corre l’obbligo di ringraziare il Dott. Boccia e la Dott.ssa Nadia Scotti per un lavoro organizzato che permette di erogare 600 dosi giornalire di vaccino.