Sorrento: domenica la riunione del coordinamento della filiera del turismo. Anche Sorrento, la regina del turismo, è messa a dura prova da questa pandemia ancora in corso, che sta determinando una forte crisi di tutto il settore. Per cercare, dunque, di avvicinare gli operatori ricettivi ed esperti dell settore dell’amministrazione comunale per poter rilanciare al meglio il brand della città attraverso mirate strategie, a Sorrento è nata la consulta comunale del turismo, un organismo fortemente voluto dal primo cittadino sorrentino, Massimo Coppola.

Intanto, domenica 23 gennaio 2022, a partire dalle ore 10.30, in Piazza Tasso si terrà la riunione del coordinamento dell’intera filiera del turismo.

Ad essere esaminati saranno le condizioni della sanità pubblica, i sostegni da parte del governo, il tavolo dei sindaci sul turismo e l’ufficio di collocamento della città capofila della penisola sorrentina.