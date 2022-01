Sorrento, da metà febbraio ricominceranno i lavori sul Corso Italia all’ingresso della città

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, durante la diretta del venerdì pomeriggio, ha precisato che da metà febbraio cominceranno i lavori alle strade cittadine ed alle strade, che comporteranno inevitabili disagi e sacrifici per la popolazione ma che consegneranno una città ancor più bella e vivibile.

Entro la prima metà di febbraio ricominceranno i lavori sul Corso Italia all’ingresso della città, angolo con Via Arigliola. Sarà istituito un senso unico per circa 45 giorni proprio perché i lavori sono finalizzati ad ottenere marciapiedi in entrambi i lati della carreggiata e sarà ovviamente necessaria una restrizione alla circolazione.