SORRENTO. CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MICHELE POLLIO E DOMENICO STELLA

Due lutti per altrettanti sorrentini che hanno contribuito con la loro laboriosa presenza a sostenere con garbo, umiltà e serietà il tessuto sociale del territorio.

Michele Pollio, 75 anni, è stato prima agente della polizia municipale poi impiegato e responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune di Sorrento. In questo ruolo si è distinto per la certosina preparazione della organizzazione e rilevazione dei risultati delle varie consultazioni politiche e amministrative. È stato anche uno degli artefici dei successi della Sorrento Sport, con Federico Cuomo, dirigente della società di Tennistavolo, protagonista in serie A con l’arrivo del cinese Lu-Gan.

Domenico Stella, il maresciallo della Polizia di Stato, 98 anni, ha avuto il merito di caratterizzare il suo servizio con autorevolezza, determinazione, umiltà e profondo rispetto della divisa e del cittadino. Un esempio.