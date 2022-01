Sorrento: ci lascia Dora d’Esposito, vedova Pezzella

La signora Dora d’Esposito aveva 89 anni nel momento in cui è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari. Dora, vedova Pezzella, lascia le sue sorelle Raffaela e Teresa, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. Il rito funebre sarà celebrato domani, martedì 1 febbraio alle ore 9:00, presso la Cappella di Sant’Antonino della casa di riposo a Sorrento. Per volontà dell’estinta la salma proseguirà per il crematorio di Montecorvino Pugliano. La redazione di Positanonews formula alle famiglie d’Esposito e Pezzella le più sincere condoglianze.