Sorrento: chiesto un finanziamento di 5 milioni per via Fontanelle. L’amministrazione comunale di Sorrento si sta impegnando per il rifacimento di via Fontanelle, il tratto di strada crollato oramai otto anni fa. Era il 4 marzo 2014, quando una frana fece crollare parte dell’arteria che sorge nella parte a monte del Capo di Sorrento, trascinando con se anche un’abitazione e danneggiandone un’altra. Da quel giorno una ventina di famiglie sono costrette ad utilizzare un percorso di fortuna alternativo, tracciato tra i campi, per poter raggiungere le loro case.

“La frana ha segnato la vita di tante persone – ha affermato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – il nostro obiettivo è ripristinare la viabilità il prima possibile e con tutti gli accorgimenti idrogeologici. Per questo abbiamo chiesto un finanziamento di 5 milioni di euro al ministero dell’Economia e delle Finanze”.