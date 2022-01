Il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver sospeso gli allenamenti in relazione ad alcuni casi di positività riscontrati nel gruppo squadra. Tale decisione è stata presa dal club al fine di tutelare la salute dei propri tesserati. Fino all’esito del prossimo ciclo di tamponi, in programma nei prossimi giorni, non saranno dunque effettuate sedute di allenamento.