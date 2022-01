Il Sorrento perde 3-0 con la capolista Cerignola e mister Cioffi commenta così: “Dopo il fermo del campionato non era facile soprattutto giocare con la prima in classifica, una squadra forte a cui faccio i complimenti perché ha vinto meritatamente e si vede che ha una rosa di qualità – esordisce il mister -. Il risultato è comunque giusto anche se, per quello che abbiamo fatto nel primo tempo, potevamo ambire a qualcosa in più. Nei primi 45′ abbiamo subíto un gol beffardo, proveniente da un calcio d’angolo, poi abbiamo creato qualcosa, ma nella ripresa, con il secondo gol e con i giocatori di esperienza che hanno, loro sono riusciti a gestire bene la gara. Sul 2-0 Cacace si è mangiato un’occasione e poi dopo il terzo gol l’umore è sceso. Ora dobbiamo rialzarci e pensare alla partita di domenica prossima che sarà come una finale, uno scontro diretto contro una squadra in salute e forte, perché la Mariglianese ha 25 punti ma ha rimodernato la rosa e soprattutto fuori casa si è imposta con buone prestazioni. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche perché non possiamo sbagliare. Siamo un team costituito da 22 giocatori e se qualcuno viene meno in una giornata no, vengono meno anche gli altri, mentre se stiamo tutti bene, possiamo giocarcela con chiunque”. Ora secondo Cioffi il gioco si fa duro perché- “Da oggi parte un nuovo campionato: tutte le compagini hanno rimpinguato la rosa per raggiungere il proprio obiettivo e ogni match sarà una battaglia”.