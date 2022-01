Sorrento Calcio, Giancarlo Colonna: “Lavoriamo molto sulla prevenzione”

Uno staff sanitario completo e variegato. Il Sorrento da anni è un riferimento in questo settore per molte squadre di Serie D. Giancarlo Colonna, a capo del gruppo dei fisioterapisti, rappresenta un po’ la… colonna di questa “squadra nella squadra” il cui capitano è il medico sociale Angelo Lauro, che coordina un lavoro che va dalla domenica… alla domenica successiva. Il Dottor Ferdinando De Rosa è l’ecografista del Sorrento, sempre pronto a far sostenere ai calciatori gli esami strumentali mentre dell’alimentazione dei rossoneri si occupa la Dottoressa Raffaella Balzano, nutrizionista. Sul campo – ogni giorno e ad ogni ora – ci sono loro, i “quattro moschettieri” della fisioterapia: Giancarlo Colonna, Dario Sgambati, Marco Gargiulo “Pennant” e Francesco Ostieri, tornato a casa pochi giorni fa. Tutti con i rispettivi compiti, pronti al recupero degli atleti dalla prima squadra fino a tutto il settore giovanile. “Lavoriamo molto sulla prevenzione – spiega Giancarlo Colonna -, cerchiamo di seguire i ragazzi anche nel loro “allenamento invisibile” fuori dal campo specie perché in gruppo ci sono molti calciatori giovani. La prevenzione è frutto della collaborazione con il preparatore atletico, che prepara lavori ad hoc per i singoli calciatori. Disponiamo di ottimi macchinari qui al campo, poi con l’esperienza proviamo ad anticipare diagnosi che debbono essere confermate dagli esami strumentali. Per il recupero dei calciatori infortunati ci appoggiamo al centro Clever Rehabilitation che con la sua professionalità ci aiuta a riatletizzare in fretta i nostri tesserati”.