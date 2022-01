Angelo Cioffi, figlio del ct del Sorrento Renato, è cresciuto nel mondo del calcio, ha giocato per diversi anni, sognando la serie A, ma poi ha preferito lo studio, continuando a lavorare “dietro le quinte” come membro dello staff rossonero. “Sono un innamoratissimo del pallone – esordisce -, ho appeso le scarpette al chiodo da poco ma, stando a contatto e parlando tutti i giorni con i ragazzi, ho appreso delle cose nuove alle quali non avevo mai fatto caso precedentemente. Tengo a ringraziarli per ciò che mi stanno dando e vorrei lasciare un messaggio importante: nonostante tutto quello che si pensa, anche nel calcio ci sono delle persone speciali delle quali ci si può fidare. Non tutti ti guardano a seconda se arriva una vittoria o una sconfitta e non tutti ti giudicano solo come atleta, perché prima di ogni atleta c’è comunque una persona. Come collaboratore tecnico iniziato da poco, sono a metà tra la segreteria e il campo, allo scopo di assorbire da tutti, per presentarmi, quando sarà giunto il mio tempo, come dirigente completo. Ho completato un percorso di studi perché non basta avere solo una grande passione, ci vuole anche competenza. Chi conosce la storia del Sorrento sa perfettamente quanto il mio cognome sia fortemente legato a questa città e a questi colori per cui, oltre a ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di starci, ringrazio Franco Imparato e Benito Starace che non hanno avuto mai riserve su di me e spero quanto prima che la mia valigia sia finalmente completa”, conclude Angelo.