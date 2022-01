Sorrento Calcio: allenamenti ripresi in mattinata. In attesa che i membri del gruppo squadra risultati nei giorni scorsi positivi al Covid si negativizzino, il Sorrento ha ripreso questa mattina gli allenamenti allo stadio Italia dopo aver effettuato un nuovo giro di tamponi nel quale non sono state riscontrate positività.

Nel contempo, il Sorrento rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive dell’esterno sinistro Marcello Di Palma (2002) proveniente dalla Scafatese e di aver dato in prestito al Vico Equense il centrocampista Carmine Sannino (2001).