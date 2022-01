Sorrento, auguri al pasticciere Antonio Cafiero per i suoi 65 anni

Sorrento, formuliamo i migliori auguri al pasticciere Antonio Cafiero per i suoi 65 anni. Antonio, grande amico di Positanonews, con la sua Gelateria “Primavera” è uno dei simboli di Sorrento. Il suo locale è tra i più famosi della città di Sorrento e tanti sono i vip che hanno gustato le sue prelibatezze perché da Antonio, oltre all’ottimo gelato declinato in tantissimi gusti, si trovano i dolci della tradizione adattati ai nuovi gusti. Entrare nella sua Gelateria è un’esperienza unica per il gusto e la vista.

Ma a rendere unica la Gelateria è proprio la gentilezza e la simpatia di Antonio, un uomo dall’estro inesauribile e dalla fantasia senza confini.

All’amico Antonio auguriamo un compleanno speciale, che possa essere ricco di dolcezza e bontà come i suoi prodotti. Auguri di cuore da tutta la redazione di Positanonews.