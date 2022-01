Sorrento: approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della Pineta Le Tore. Nella seduta odierna di Giunta abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’area verde della Pineta “Le Tore”, che mira all’installazione di nuovi impianti arboreo – arbustivi di specie autoctone – ha informato Valeria Paladino.

Il progetto è parte di un programma di azioni che prevede anche la redazione del Piano di Gestione Forestale, necessario all’opera di riqualificazione previa progettazione definitivo – esecutiva, e la successiva progettazione di rifunzionalizzazione di fruizione dell’area da parte della popolazione locale e dei turisti con la riqualificazione della sentieristica e segnaletica dell’intera area – ha spiegato.

Si tratta di un primo passo verso la riqualifica dell’area, obiettivo fondamentale per l’Assessorato all’ambiente e per il gruppo consiliare ViviAmo Sorrento, così come per l’intera amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Coppola.

È un progetto al quale tengo molto e al quale ho lavorato dall’inizio del mio incarico, congiuntamente a tutte le altre iniziative di rilevanza ambientale portate avanti con forza insieme al gruppo ViviAmo Sorrento – ha concluso.