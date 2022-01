Sorrento. Aperto questa mattina il nuovo hub vaccinale

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, si è recato questa mattina presso il nuovo hub vaccinale “Penisola Sorrentina”, al servizio dei cittadini dell’area, inaugurato nella sede dell’ex Azienda di Soggiorno e Turismo, in via Luigi De Maio 35, a Sorrento.

Il centro si aggiunge agli altri tre già attivi nel distretto socio sanitario numero 59, di competenza dell’Asl Napoli 3 Sud, situati a Vico Equense, Piano di Sorrento e Massa Lubrense.

L’apertura del centro si deve alla collaborazione tra i sei Comuni costieri e la Federalberghi Penisola Sorrentina e alla disponibilità dell’armatore Gianluigi Aponte, presidente della Fondazione Sorrento.

“I vaccini sono l’unica arma contro la pandemia – ha dichiarato il sindaco Coppola – Come amministrazione comunale siamo in prima linea in questa battaglia. E questo hub vaccinale ne è la conferma. La penisola sorrentina sarà il primo distretto sanitario in Campania a potere contare su quattro centri, dopo quelli dell’ospedale De Luca e Rossano, di Villa Fondi e della residenza Cerulli. La dotazione iniziale sarà di 200 dosi al giorno che contiamo di aumentare con la collaborazione dell’Asl Napoli 3 Sud. Il tutto per proteggere l’intera popolazione ed affrontare la prossima stagione, con una città pronta ad accogliere turisti e visitatori in piena sicurezza”.

La struttura è operativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18.

Per informazioni è possibile accedere al sito web dedicato all’indirizzo https://www.sorrentocovidfree. it/centrovaccinale