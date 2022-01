“Smarrimento”, creare presenza dove prima c’era assenza, da oggi al Teatro Nuovo di Napoli

Napoli – Presso il teatro di Via Montecalvario da oggi e fino al 16 gennaio 2022 sarà di scena “Smarrimento” spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino, le scene e luci sono invece curate da Lucio Diana, mentre i costumi sono di Stefania Cempini (produzione Marche Teatro). “Smarrimento”, come scrive Lucia Calamaro nella sinossi di presentazione dell’opera “è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. Questo topoi fiorisce attraverso la figura di una scrittrice in crisi, oramai da un po’, che ha dei personaggi iniziali di vari romanzi che non scriverà mai, perché non riesce ad andare avanti. Gli editori, per sfangare l’anticipo, le organizzano reading/conferenze in giro per l’Italia, in modo da tirar su qualche economia mentre lei non produce niente di nuovo e in un colpo solo riuscire a vendere all’uscita degli eventi, qualche copia delle vecchie opere. Quando non si riesce a continuare, non si può che ricominciare”. Lucia Mascino (Premio Vittorio Mezzogiorno per il teatro, 2 candidature ai Nastri d’Argento come Miglior Attrice Protagonista e vincitrice del Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018) interpreterà Anna, la protagonista, e Paolo, il marito, ad accomunarli sarà l’inadeguatezza al vivere, da ognuno respinta con terrore. La protagonista si muove in un continuo alternarsi di pensieri e voci interiori, in una conversazione continuamente interrotta, in un’acrobatica e perfetta rappresentazione del sé, per la quale la ricerca del racconto si fonde con la ineludibile ricerca del senso di esistere.

