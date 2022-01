Situazione fuori controllo a Piano di Sorrento: in fila per i biglietti per prenotare il vaccino, intervengono i vigili a Villa Fondi. In questo periodo di pandemia, caratterizzato da una forte risalita dei contagi da Coronavirus, il governo sta chiedendo ai cittadini d’Italia a confidare nei vaccini. Sono in molti a doversi sottoporre soprattutto alla terza dose, con non pochi problemi.

A Piano di Sorrento, al centro vaccinale di Villa Fondi, la situazione appare fuori controllo. Sono in tanti i cittadini della Penisola Sorrentina in fila questa mattina, di martedì 4 gennaio 2022, per ricevere il biglietto di prenotazione del vaccino. Insomma, in fila per poi rifarne un’altra successivamente.

Non si può pensare di prendersela con i cittadini, che rispondono all’appello degli enti, per fare la propria parte in questo difficile momento. Nell’epoca di internet, la prenotazione potrebbe essere effettuata anche su internet, evitando alle persone di perdere tempo in lunghe file e di creare assembramenti.

Inoltre, sono intervenuti anche i vigili che hanno allontanato le persone non prenotate che volevano sottoporsi alla somministrazione.

Insomma, la situazione è fuori controllo al centro vaccinale di Piano di Sorrento, con nessuno dell’amministrazione sul posto.