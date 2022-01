Sindaci della Costiera amalfitana in riunione: quasi certo il rinvio della riapertura scuole. I sindaci della Costiera Amalfitana si sono incontrati per discutere circa il ritorno in classe in seguito alla fine delle vacanze natalizie.

La decisione comune dei primi cittadini dei paesi della Costa d’Amalfi è quella di prolungare la chiusura delle scuole. Insomma, quasi sicuramente la riapertura dei plessi slitterà di una settimana, ma la conferma ufficiale si avrà solamente questa sera.

I sindaci, orientati in questa direzione, aspettano anche di essere messi a conoscenza di quelle che saranno le decisioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.