Si intitola “Tutta colpa del principe azzurro! Il libro di Maria Zeccato

Si intitola “Tutta colpa del principe azzurro!

Non chiedere all’amore quello che non ti può dare” il libro di Maria Zeccato che sarà presentato domenica 16 gennaio 2022, alle 11, nella biblioteca di villa Bruno a San Giorgio a Cremano per delineare un elemento fondamentale della vita, l’amore, che il più delle volte non è equilibrato e descrivendolo nelle sue forme in maniera narrativa. Infatti, il testo richiama l’attenzione della pubblicazione scientifica “Le polarità dell’amore tra normalità e patologia” pubblicata dalla stessa personalità poliedrica, psicologa, sociologa e psicoteraupeuta, ad aprile 2021, che si basa sull’apertura della psicologia all’amore, spostando l’attenzione sulla reciprocità uomo-donna e sul binario della dipendenza affettiva con una serie di esperienze professionali e cliniche. L’autrice ha scelto San Giorgio a Cremano per la presentazione del suo libro e che vedrà come presentatrice la psicologa e conduttrice Edda Cioffi, un vortice di bellezza e di professionalità nei programmi di medicina, concerti, sfilate, premi e eventi teatrali. Inoltre, durante l’incontro è previsto anche la messa in scena di alcune parti del racconto fiabesco e una performance da urlo degli artisti Manuela Iannelli e Antonio Campaiola con un flamenco. Nell’ambito dell’evento ci sarà anche la premiazione di alcune associazioni e artisti che si sono distinti nel sociale. Un appuntamento ricco di temi e di utili riflessioni che porterà una buona partecipazione di pubblico per questo appuntamento.

Maria Zeccato è nata a Castellammare di Stabia nel 1965. Sociologa, psicologa e psicoterapeuta della Gestalt vive a San Giorgio a Cremano ed esercita la sua attività clinica a Pozzuoli. E’autrice di un saggio sulla dipendenza affettiva “Le polarità dell’amore tra normalità è patologia” pubblicato su Amazon independently published. Appassionata di musica e ballo, riconosce un grande valore ad ogni forma di arte, quale espressione di emozioni e creatività. Proprio per questo dal 2020 ha dato vita ad una iniziativa per promuovere l’arte in ogni sua espressione “Incontri in salotto”. Nel suo salotto virtuale insieme ad Edda Cioffi ha riservato uno spazio speciale a chi offre solidarietà ed opera nel sociale.