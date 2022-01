Maiori ( Salerno ) . I nostri lettori dalla cittadina della Costiera amalfitana ci segnalano problemi sulla S.S. 163 , la riceviamo e pubblichiamo chiedendo all’ANAS di verificare

Come da foto, il semaforo che regola il senso unico alternato a Maiori, località Costa D’angolo, non è funzionante, con pericolo assoluto per chiunque transiti sulla SS 163