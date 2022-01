Scuole chiuse anche a Vico Equense. Qui l’ordinanza n.4 del 10/01/2022

Anche nella cittadina di Vico si è disposta la chiusura dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, sia di istituzioni pubbliche che private, ubicate sul territorio del Comune di Vico Equense a far data dal 11 gennaio 2022 e sino al giorno 15 Gennaio 2022, , onde prevenire ogni eventuale rischio di cluster, sino a nuove disposizioni che potranno essere adottate sulla base dei dati forniti dall’Autorità sanitaria locale.

Il provvedimento si è reso necessario per un migliore controllo e contenimento dei contagi, per consentire l’adozione delle misure organizzative atte a prevenire i cluster scolastici, per provvedere, quindi, all’acquisto dei dispositivi di sicurezza necessari per ottemperare alle nuove linee guida diramate per le scuole, come sopra richiamate;

•la chiusura si rende opportuna e necessaria per favorire una maggiore Città di Vico Equense la diffusione della campagna vaccinale tra i più giovani per un rapido rientro a scuola in sicurezza, anche alla luce del potenziamento dell’hub vaccinale sul territorio e degli open day pediatrici già programmati.

ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE