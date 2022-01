Scuole chiuse a Meta e Vico Equense, il prefetto: “Chiusure illegittime”. Anche se il Tar della Campania ha accolto uno dei ricorsi presentati contro l’ordinanza numero 1 del 2022 firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone il ritorno delle lezioni in Dad nelle scuole (per nidi, materne, elementari e medie) fino al 29 gennaio, i sindaci di Meta e Vico Equense, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito e Peppe Aiello, hanno comunque deciso di sospendere il rientro in classe e di continuare con la Dad almeno per questa settimana.

Poi, nel corso della tarda serata di ieri, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha diffuso una prescrizione attraverso la quale ha segnalato ragioni di illegittimità in tutte le ordinanze di chiusura delle scuole emanate dai sindaci della provincia.