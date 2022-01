Scuole aperte e Covid 19, De Luca contro il Governo: “Abbiamo ancora un numero impressionante di morti per Covid”.

Come riporta Fanpage, Vincenzo De Luca, presidente della Regione, parla della situazione Covid in Campania come da ormai 2 anni a questa parte, durante una settimanale diretta video su Facebook: «Dobbiamo stringere i denti fino a fine gennaio. La gente si sta vaccinando, molte prime dosi…meglio tardi che mai. Non si possono sentire più le stupidaggini dei no-vax. Noi in Campania stiamo reggendo bene, continuo a registrare una posizione propagandistico-demagogica del ministro dell’Istruzione sulla questione scuole».

Non so se siamo arrivati al massimo del contagio, al picco. La sensazione che si ha è che abbiamo ancora un numero impressionante di morti per Covid, e da questo punto di vista siamo veramente in un’emergenza drammatica.

Ma per quanto riguarda l’estensione del contagio, da qualche giorno siamo fermi sotto i 200mila.

Nessuno di noi è in grado di sapere cosa succederà nei prossimi giorni.

La sensazione è che si vada verso un qualche assestamento, e questo lascia intuire che da fine gennaio cominceremo ad avere probabilmente una discesa del contagio.

È sulle scuole che De Luca martella, lo scontro è iniziato dieci giorni fa con il muro contro muro fra Regione e governo sull’ordinanza regionale di chiusura delle scuole in presenza, impugnata da Palazzo Chigi e bocciata dal Tar Campania. De Luca ce l’ha soprattutto con Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione nel governo guidato da Mario Draghi:

Non è vero come dice il ministro che abbiamo il 92-93% di situazioni normali. È una mistificazione. Ad oggi in Campania nella fascia d’età 0-13 abbiamo oltre 29mila positivi nel periodo 11-19 gennaio.

Nel territorio della Asl Napoli 1, i positivi sono stati 5mila che se confrontati con dati degli ultimi 10 giorni del 2021 registrano un incremento del 132%.

Dalla scuola “Salvemini” di Barra a Napoli ci dicono gli insegnanti: lunedì 10 gennaio, in presenza nelle classi da prima a quinta elementare il 43% degli alunni, da martedì soltanto il 28%. Abbiamo una situazione caotica, le attese dei tamponi in cui non si sa cosa fare.

Sui vaccini anti-Covid ai bambini il presidente della giunta regionale della Campania dice che i dati sono positivi: «Per la fascia d’età 5-11 anni per fine gennaio possiamo arrivare a 150mila bambini vaccinati, ne sono 380mila».