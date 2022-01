Scuola, spetta alle famiglie comprare le mascherine Ffp2 che vanno cambiate ogni giorno. Prima della riapertura delle scuole in seguito alle vacanze di Natale, i dirigenti scolastici avevano chiesto al ministero le Ffp2 gratuite per tutti. Oggi, però, il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha chiarito, per l’Adnkronos, che questa spera resterà a carico delle famiglie: “Alle Ffp2 devono provvedere le famiglie. Non è previsto dal decreto che debbano essere fornite dalle scuole”.

Inoltre, queste andranno cambiate ogni giorno: “Il non-cambio può essere motivo di preoccupazione. L’obbligo è di cambiarle ogni giorno. Se il non-cambio sarà un fenomeno diffuso, il ministero ne dovrà prendere atto”.

Le mascherine Ffp2 facevano parte, insieme al potenziamento dello screening tra gli studenti e all’aumento del tasso di vaccinazione tra la popolazione in età scolastica, del pacchetto di richieste avanzato dai dirigenti scolastici per assicurare il ritorno in presenza in totale sicurezza.

“È per raggiungere questi obiettivi che sarebbe stato opportuno, a nostro avviso, effettuare due o tre settimane di dad. Il Governo ha legittimamente preso una decisione diversa che noi rispettiamo, come è doveroso per qualsiasi dirigente”, ha aggiunto Giannelli.

Inoltre, un altro problema per il quale si è alla ricerca di una soluzione è quello dell’areazione dei locali. Senza uno speciale sistema di filtri per l’aria, infatti, molte classi si trovano a dover costantemente tenere le finestre aperte, lasciando al freddo studenti e docenti. “Impossibile per noi fare impianti di aerazione nelle scuole. Li devono costruire gli enti locali. Altra cosa sono i sanificatori che, a differenza dei sistemi di aerazione, sarebbero acquistabili con i 350 mln del fondo del decreto-legge 73/2021 e costano tra i 500 e i 1000 euro l’uno. Ma di fatto sono un’opzione non praticabile – ha commentato Giannelli -. E i fondi sono destinati anche ad altro. Inoltre producono un sovraccarico elettrico che non è detto che la fornitura della scuola possa reggere. Infine, vanno ripuliti ed hanno filtri che hanno costi elevati. La sanificazione fai da te alla buona non è praticabile in linea di principio”.