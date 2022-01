Scuola in Penisola Sorrentina: DID per i bambini positivi o in isolamento. Negli scorsi giorni ci hanno scritto tanti genitori dalla Penisola Sorrentina, denunciando che in diverse scuole (salvo alcune che si sono organizzate prima e bene come Sant’Agnello o Positano, che hanno avvisato personalmente tutte le famiglie prima dell’inizio) per i bambini positivi o in isolamento non era prevista da DID.

In questo modo, bambini contagiati dal Covid – 19 prima del ritorno a scuola, dopo le feste di Natale, non solo, ovviamente, non si sono potuti recare in aula, ma non si sono potuti neanche collegare per seguire le lezioni a distanza.

Oggi, sabato 22 gennaio 2022, ci informano che, finalmente, le presidi hanno concesso la DID ai bambini in isolamento o positivi.