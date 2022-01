Scuola elementare, cambiano le regole: sì in classe con due positivi per i vaccinati o guariti da meno di 120 giorni.

Cambiano le regole in aula. Adesso gli alunni delle elementari, se vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, potranno rimanere in classe anche in presenza di due bambini positivi. Questa decisione è stata già presa in merito alle scuole medie e alle superiori, per i ragazzi dunque dai 12 anni in su, e adesso riguarderà anche i più piccoli.

Ai ministeri della Salute e dell’Istruzione, su richiesta delle Regioni, si sta lavorando da giorni in merito a tale decisione appena presa. È anche una delle richieste principali proposte dalle famiglie che, attraverso una petizione online su Change.org, hanno chiesto una revisione del decreto, soprattutto per favorire la presenza in aula dei propri bambini al posto della didattica a distanza.

Niente Dad, dunque, per i bambini vaccinati o che hanno avuto il Covid. È questa la decisione ultima presa nel caso in cui ci saranno due casi positivi; i bambini potranno rimanere a scuola, mentre quelli non vaccinati andranno in quarantena. Finora questa decisione non era stata presa per la fascia 5-11 anni, a causa del basso numero di vaccinazioni tra i bambini. Tale numero però sta aumentando: intatti, ieri la percentuale dei bambini, che hanno ricevuto la prima dose, è arrivata al 28,5%, ed è stato superato il milione di somministrazioni.

Inoltre, niente più tampone per tornare a scuola finito il periodo di quarantena, la cui speranza è che si riduca il tempo previsto per i vaccinati da 10 a 7 giorni. Per la fascia 0-6 anni si stanno sollevando molti problemi in merito all’ambiente scolastico, in quanto, visto che non sono vaccinati, con un solo positivo in classe finiscono tutti a casa. Ma coloro che sono appena guariti rischiano di finire nuovamente in quarantena, anche pochi giorni dopo essere rientrati a scuola.

In questo modo, alcune classi rischiano di non riaprire per settimane, i bimbi di restare continuamente a casa: con tutti problemi che questo comporterebbe ai genitori costretti a chiedere smart working o congedi parentali. Siamo alle solite, insomma.