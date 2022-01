Screening scolastico a Cetara: 150 tamponi antigenici effettuati, 2 bambini positivi. Domani si torna in classe in sicurezza. A Cetara, piccolo paesino della Costiera Amalfitana, in seguito allo screening effettuato a tutto il personale scolastico ed agli alunni delle materne, elementari e medie, soltanto due bambini sono risultati postivi al Covid.

I due bambini sono stati messi in quarantena insieme ai genitori e, nelle prossime ore, faranno anche il tampone molecolare.

Domani, dunque, si torna in classe. Il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, ha detto: “I bambini torneranno a scuola in sicurezza e potranno usufruire anche della mensa avendo provveduto a far tamponare tutto il personale addetto alla preparazione dei pasti. Lo screening – ha aggiunto Della Monica – verrà effettuato nella scuola a tutti alunni e docenti ogni 7- 10 giorni. Oggi invece termineranno anche le vaccinazioni e posso dire di essere molto soddisfatto. Abbiamo vaccinato circa il 95% con prime dosi, 90% seconde dosi e 85% terze dosi”.

Il sindaco ha ringraziato i medici, gli infermieri , tutti i volontari della protezione civile , i ragazzi del Forum dei Giovani di Cetara e tutta l’ amministrazione comunale che si sono adoperati per portare a termine con successo le attività in campo