Scala, vaccinazioni per le Suore Redentoriste del Monastero di clausura grazie all’Unità Mobile dell’Esercito

A Scala, uno dei paesi più antichi e suggestivi della costiera amalfitana, oggi si sono aperte le porte del Monastero delle Suore Redentoriste per la somministrazione di 14 terze dose di vaccini grazie all’Unità Mobile dell’Esercito Italiano. Un buon esempio di collaborazione tra Asl, Ministero della Difesa ed autorità locali. Fondamentale il supporto del corpo militare dell’Ordine di Malta, formato da volontari e personale medico.

Le Suore Redentoriste hanno ringraziato il personale che si è occupato delle vaccinazioni ed hanno voluto lanciare un messaggio di benedizione per tutte le persone che soffrono affinché Dio conceda a tutti una profonda pace del cuore in questo momento di difficoltà.