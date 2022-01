Scala, tamponi molecolari negativi per il sindaco Luigi Mansi ed i suoi familiari

Il sindaco di Scala Luigi Mansi lo scorso 2 gennaio comunicava che, avendo avuto contatti con P. Enzo Fortunato che era poi risultato positivo al tampone antigenico, insieme alla sua famiglia si trovavano in quarantena ed avevano effettuato un primo tampone antigenico che aveva dato esito negativo. Per una conferma della negatività si erano poi sottoposti a tampone molecolare.

E ieri il primo cittadino ha comunicato l’esito negativo anche dei tamponi molecolari ringraziando tutti per l’affetto e la vicinanza ricevuti in questi giorni.