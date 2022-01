Scala, lunedì 3 gennaio interruzione dell’energia elettrica per lavori. Ecco le zone interessate

Scala, lunedì 3 gennaio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti. Le strade interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

– Via Torricella da 4 a 14, civ. 28, 7, da 13 a 15

– Via Torricella sn

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invita la cittadinanza a non commettere imprudenze e comunque si prega di non utilizzare gli ascensori.