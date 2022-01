Scala, il parroco Padre Vincenzo positivo al Covid-19

Scala, costiera amalfitana. Non si ferma l’aumento dei contagi ed anche il Parroco Padre Vincenzo è risultato positivo al Covid-19. Per tali motivi nella giornata di domani, giovedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania sarà celebrata da Don Raffaele Ferrigno un’ unica Santa Messa alle ore 18.00 nel Duomo di San Lorenzo.