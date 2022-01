Scala: avviso adozione del P.U.C., rapporto ambientale, sintesi non tecnica, studi di settore e R.U.E.C.

Il Comune di Scala con Avviso (Prot. n. 416) rende noto che con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 16.12.2021 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica, degli altri studi specialistici e settoriali, nonché il R.U.E.C., ai sensi della L.R. Campania n. 16/2004 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 5/2011 e che l’avviso di adozione del P.U.C. è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 09 del 24.01.2022.

Il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo di tutti gli elaborati adottati, è depositato presso l’Ufficio Segreteria e l’Ufficio Tecnico – Settore Opere Pubbliche del Comune di Scala, in libera visione al pubblico, per 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla summenzionata data pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURC. È consultabile presso tali uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Il medesimo P.U.C., comprensivo di tutti gli elaborati adottati, è consultabile altresì sulla Home Page del sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.scala.sa.it.

In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, con il presente avviso si dà atto dell’avvio sia della fase delle “osservazioni allo strumento urbanistico” di cui alla L.R. 16/04 e Regolamento 5/2011 e sia delle attività di “consultazione” con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS di cui all’art. 14 del D.Lgs 152/2006, al fine di coordinare le attività in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini dei sessanta giorni.

Durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni in merito al Piano Urbanistico Comunale adottato ai sensi della L.R. 16/04 e Regolamento 5/2011 nonché in merito al connesso procedimento integrato di VAS di cui all’art. 14 del D.Lgs 152/2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione del P.U.C. sul BURC, secondo le seguenti modalità:

1. A mano all’ufficio protocollo del Comune di Scala, Sede Municipale, Piazza Municipio, CAP 84010. Farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo.

2. Tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Scala, Sede Municipale, Piazza Municipio, CAP 84010. Farà fede il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo.

3. Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@comune.scala.sa.it. Farà fede la data di consegna al gestore della PEC.

Le osservazioni dovranno essere prodotte in triplice copia, e dovranno riportare in oggetto la seguente dicitura: “Osservazioni al PUC del Comune di Scala” ovvero “Osservazioni al Rapporto Ambientale del PUC del Comune di Scala”. È preferibile che tali osservazioni siano prodotte secondo il modello “osservazioni al PUC ed al connesso procedimento integrato VAS” rinvenibile sempre sul sito istituzionale dell’Ente.