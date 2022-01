Sant’Agnello: via Balsamo attualmente chiusa, causa guasto idrico.

Sono attualmente in corso lavori per un improvviso guasto idrico che ha causato un dissesto stradale. La strada è stata momentaneamente chiusa. Presente sul posto l’assessore comunale Attilio Massa, che afferma che non bisogna allarmarsi e che il problema sarà risolto nel minor tempo possibile.

Si è già intervenuti per risolvere il guasto idrico e riaprire una delle strade principali di Sant’Agnello ai cittadini.