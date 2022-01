Sant’Agnello: totale mancanza di illuminazione pubblica in via San Martino. Riceviamo e pubblichiamo quanto ci invia una cittadina di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina:

Con la presente si comunica il perdurare, da una quindicina di giorni circa, di un gravissimo disservizio del Comune di Sant’Agnello a Via San Martino nel tratto che va da Corso Italia alla Cava Vinaccia.

Si verifica, infatti, la totale mancanza della pubblica illuminazione, che costringe giovani ed anziani e quanti non dispongono di autovettura a restare chiusi in casa dalle 16,30 /17,00, nonché ad annullare eventuali visite di amici e/o parenti a partire dalla stessa ora per il terrore di attraversare al buio più totale un tratto di strada già notoriamente molto insidioso e dove di recente si è verificato anche un altro furto in casa.

Ad oggi nessun provvedimento a riguardo è stato ancora preso, nonostante siano state inoltrate ripetute segnalazioni a vari organi di competenza, né alcuna comunicazione ufficiale sull’accaduto sia mai pervenuta ai residenti, come dovuto.

E’ trapelata notizia attraverso la Polizia Stradale che trattasi di un guasto alla linea elettrica interrata.

Ebbene, ciò dimostrerebbe che esso è stato procurato da una errata manomissione della linea in fase di scavo eseguito lungo Via S.Martino ed è facilmente intuibile dove e quando ciò potrebbe essersi verificato , visto che permangono segni tangibili dei più recenti interventi eseguiti in piena notte lungo la carreggiata della suddetta strada.

E’ stato già inoltrato un messaggio WhatsApp il 4 gennaio che però non è stato ancora aperto.

Si spera che con questa nuova segnalazione, codesta importante e utile redazione possa sortire un tempestivo ed efficace risultato sul grave problema persistente ancora ad oggi attraverso la pubblicazione in forma anonima che vorrà garantire.