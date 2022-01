Sant’Agnello: tamponi drive-in in piazzetta Angri dell’USCA. 230 al giorno

Sant’Agnello: tamponi drive-in in piazzetta Angri dell’USCA stabile dell’ASL di Napoli che copre da Sorrento a Vico equense. Aumentano i contagi in Penisola Sorrentina durante la quarta ondata di pandemia da coronavirus Covid-19 con la variante Omicron molto contagiosa. Sono tante le persone a recarsi, nel corso di questi giorni, in farmacia per effettuare i tamponi, per avere la certezza di non essere positivi e passare le vacanze natalizie in tranquillità, creando lunghe file al di fuori degli edifici.

Per questo motivo, a Sant’Agnello, in piazzetta Angri, è stato allestito un punto in cui effettuare i tamponi in modalità drive-in. Grande il lavoro che è stato effettuato questa mattina 230 tamponi e ogni giorno sarà cosi.