Sant’Agnello, salgono a 304 i contagi. Tra i positivi un insegnante ed un alunno della scuola primaria

Sant’Agnello, il sindaco Piergiorgio Sagristani aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che dai dati dell’Asl NA3 sono 304 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 sull’intero territorio comunale, tutti in isolamento fiduciario. Vista la positività di un insegnante di una classe della scuola primaria questa mattina sono stati effettuati dall’amministrazione comunale dei tamponi antigenici rapidi a tutti gli alunni della classe che hanno riscontrato la positività di un alunno. Come previsto la classe è stata messa in Dad.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare responsabilmente e scrupolosamente le norme finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.