Sant’Agnello, Sagristani “Positivi al Covid tre alunni , domani tamponi a 35 alunni e 3 docenti”

Sant’Agnello ( Napoli ) Riportiamo la comunicazione del sindaco Piergiorgio Sagristani di questa sera

” Visto che e’ stata riscontrata oggi anche la positivita’ al covid 19 di 3 alunni della scuola secondaria di 1 grado A. Gemelli di Sant’ Agnello domani sara’ effettuato a 35 alunni e 3 docenti tampone rapido antigenico al tempo 0 e in caso di positvita’ il tampone molecolare come previsto dal protocollo d’ intesa che allego stipulato dai comuni della Penisola Sorrentina con Sant’ Agnello capofila per la sorveglianza scolastica! Con grande sforzo ci stiamo impegnando in competenze che dovrebbero essere in capo ad altre istituzioni per garantire finche ‘e’ possibile una scuola piu’ sicura!!!”