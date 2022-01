Sant’Agnello, riunione degli assessori al turismo della Penisola Sorrentina per le strategie per i fondi PNRR per il turismo

Sant’Agnello ( Napoli ) – Si è svolto oggi al Comune di Sant’Agnello un incontro tra i sei assessori al turismo dei Municipi della penisola sorrentina e gli operatori della filiera turistica, che hanno promosso l’appuntamento. Marketing di prossimità e internazionale mirato, organizzazione per i fondi Pnrr, regolamentazione del settore extralberghiero, coordinamento e promozione degli eventi predisposti dai vari Comuni, accessibilità e mobilità in penisola gli argomenti sul tavolo di questa prima discussione. Sono intervenuti gli assessori Alfonso Iaccarino di Sorrento, Ciro Maffucci di Vico Equense, Pasquale Cacace di Meta, Gianni Iaccarino di Piano di Sorrento, Giuseppe Gargiulo delegato al turismo del Comune di Sant’Agnello e Giovanna Staiano (da remoto) assessore del Comune di Massa Lubrense. Per le associazioni hanno partecipato Sergio Fedele (presidente Atex Campania) Mario Colonna (delegato Turismo Macroaerea Penisola Sorrentina) Fabio Colucci (presidente Club dei 500) Giovanni Rosina (associazione Charter Campania) Pepito di Maio (Associazione Agenti di Viaggio) Franco Cappiello (presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina). Il tavolo si è aggiornato al 18 febbraio, a questo nuovo appuntamento di carattere operativo, parteciperà l’assessore regionale al turismo Felice Casucci. In quella data verranno presentate proposte e programmi condivisi per il sostegno della prossima stagione turistica in Penisola Sorrentina. Si é auspicato altresì l’allargamento ai rappresentanti di altre associazioni di categorie presenti sul territorio, Federalberghi.

Il crollo del turismo, preda delle restrizioni e delle paure legate al Covid, è uno stillicidio per gli imprenditori, che fanno i conti con bilanci in rosso e fatture da pagare, ma è soprattutto sempre più una condanna per i lavoratori, che in questo settore sono anche molto spesso giovani, donne e stagionali. Dopo un 2020 disastroso, anche il 2021 è stato fonte di grande sofferenza e purtroppo anche il 2022 nasce sotto una cattiva stella. Questo confronto metodologico tra i rappresentanti del turismo della Costiera avrà una cadenza periodica. “Ogni mese saranno affrontate proposte, definite iniziative, analizzate priorità e soprattutto coordinata una strategia turistica del territorio, nel rispetto dell’identità e dei programmi di ogni Comune – ha sottolineato Sergio Fedele. “Abbiamo apprezzato la disponibilità degli assessori – aggiunge Mario Colonna -. È fondamentale aprire una pagina nuova per il turismo in penisola sorrentina. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo ma è fondamentale il ruolo di raccordo da parte delle istituzioni locali, soprattutto in considerazione della crisi che ha colpito al cuore l’economia della costiera. Occorre una strategia di breve e una visione di medio e lungo periodo”. “Siamo costretti a muoverci in una situazione economico/sociale complicatissima – ha evidenziato Giovanni Rosina – cui si aggiungono i problemi della nostra categoria derivanti dai rapporti con le autorità, con gli armatori del Golfo e non ultimo con l’aumento dei prezzi di gestione (SIF, luce, acqua, cantieri, ormeggi etc.). Siamo pronti a collaborare in ogni modo al rilancio del turismo peninsulare”. “Abbiamo un obiettivo rappresentato dalla necessità di progettare la penisola sorrentina del futuro, una destinazione in grado di intercettare i turisti di domani – le parole di Pepito Di Maio -. Al contempo chiediamo l’intervento pubblico affinché nel breve si attuino tutte le iniziative possibili tese a combattere lo stato di crisi causato dall’emergenza sanitaria”.