Sant’Agnello, oltre 40 anni di lavoro: meritato riposo per Nello Gargiulo

E’ tempo di pensionamenti al comune di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Questa è la volta di Nello Gargiulo, colonna portante del comune. Il raggiungimento della pensione è un obiettivo che corona anni e anni di sacrifici per non far mancare nulla alla propria famiglia, e soltanto le persone più umili riescono ad apprezzare questo momento unico. Il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha voluto così formulare gli auguri di pensionamento a Nello: Oggi è un giorno bello per Nello Gargiulo, una pietra del nostro Comune. Ha raggiunto, dopo più di 40 anni di servizio, la meritata pensione. Ma è un giorno brutto per chi ha apprezzato lo spirito di servizio e la straordinaria abnegazione che ogni giorno Nello ha messo a favore della comunità. Resta un esempio da seguire. Un abbraccio forte e buona vita.