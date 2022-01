Sant’Agnello, nella piazzetta del rione Angri un presidio mobile per i tamponi. Emanata ordinanza per gestire il flusso veicolare

Sant’Agnello. Nella piazzetta del rione Angri è stato predisposto dall’Asl un presidio mobile per i tamponi molecolari dell’intera penisola sorrentina. Ogni giorno vengono effettuati circa 200 tamponi con un conseguente notevole afflusso di auto in zona. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, visti anche i problemi di mobilità su Viale dei Pini e di limitazione di accesso per i residenti del rione Angri, in accordo con il comando della locale Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale si stabilisce un percorso obbligato in Via Diaz per tutte le auto con persone che devono effettuare i tamponi, il doppio senso di marcia nel primo tratto nella corsia sinistra di Viale dei Pini direzione Corso Italia mentre la corsia destra viene dedicata a coloro che devono sostare in fila per effettuare il tampone molecolare!

Il primo cittadino si scusa con i disagi aggiungendo che si tratta di un momento particolare in cui si deve fare di tutto per tutelare la salute dei cittadini.