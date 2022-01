Sant’Agnello: in fila per i tamponi, ma non c’è nessuno!

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore a cui era stato dato appuntamento alle otto per effettuare il tampone molecolare. Arrivato nel piazzale Angri, però l’hub risultava ancora chiuso, con nessun operatore a ricevere le persone in coda in attesa di effettuare il tampone.

Ricordiamo che a Sant’Agnello, nella piazzetta del rione Angri è stato predisposto dall’Asl un presidio mobile per i tamponi molecolari dell’intera penisola sorrentina, da effettuare in modalità drive in. Ogni giorno vengono effettuati circa 200 tamponi con un conseguente notevole afflusso di auto in zona.