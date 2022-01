Sant’Agnello, il messaggio di speranza del sindaco Sagristani che cita Coelho

Sant’Agnello ( Napoli ) . In questo inizio d’anno alle prese con la quarta ondata del coronavirus Covid – 19 nella contagiosa variate Omicron, un messaggio di speranza del sindaco Piergiorgio Sagristani, che insieme ai colleghi, da Sorrento a Massa Lubrense e Vico Equense, si sta impegnando per trovare una soluzione a questa recrudescenza e al problema dei vaccini, probabile, come abbiamo anticipato noi di Positanonews, che si farà di nuovo l’hub vaccinale turistico all’hotel Vesuvio, visto che fu aperto con successo l’anno scorso

Chi desidera vedere l’ arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia!! Paulo Coelho! Impariamo ad affrontare e superare tutte le avversita” della vita con altruismo, spirito di comunita”..forza e coraggio senza mai perdere la bonta’, l ‘ amore per il prossimo e la speranza!!!