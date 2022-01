Sant’Agnello, il geologo Prof. Salvatore Palomba: “L’ospedale unico è fattibile”

Abbiamo ascoltato il geologo Prof. Salvatore Palomba sulla fattibilità dell’ospedale unico a Sant’Agnello. Il Prof. Palomba ritiene che l’ospedale si può realizzare tranquillamente in sicurezza e la struttura non dovrebbe avere alcun tipo di problema considerando anche gli studi geologici e le mappature eseguite. L’unico problema resterebbe quello della viabilità. Ha inoltre aggiunto che il Comune di Sant’Agnello farà degli studi sulla situazione del sottosuolo nelle zone in prossimità dell’ospedale per accertarsi della totale sicurezza visto che in passato si sono registrati dei cedimenti del manto stradale proprio in una corsia del tratto stradale che conduce alla zona in cui dovrebbe sorgere l’ospedale unico.