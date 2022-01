Sant’Agnello, grave incidente stradale ai Colli di Fontanelle

Questa giornata dell’Epifania è stata purtroppo segnata da due brutti incidenti stradali. Dopo quello verificatosi questa mattina a Sorrento nel quale un uomo ha purtroppo perso la vita, dobbiamo segnalare un nuovo sinistro avvenuto dopo le 19.00 ai Colli di Fontanelle nel comune di Sant’Agnello. Non si conosce ancora la dinamica di quanto accaduto ma anche in questo caso, come stamattina, è rimasta coinvolta un’autovettura che – per ragioni da accertare – si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed il traffico è rimasto a lungo bloccato in direzione Massa Lubrense.

Per fortuna le persone che viaggiavano a bordo dell’autovettura hanno riportato solo delle lievi ferite e sono stati trasportati presso l’ospedale di Sorrento per le cure e gli accertamenti del caso.

L’incidente si è verificato nel cosiddetto “quadrivio della morte”, un luogo dove purtroppo spesso si verificano sinistri stradali.

Una triste giornata dell’Epifania per la penisola sorrentina.