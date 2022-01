Sant’Agnello, Famiglie in difficoltà: il comune assegna buoni spesa e contributi per le utenze domestiche.

Il Sindaco di Sant’Agnello, Sagristani Pietro, avvisa i cittadini che, dal 24 gennaio al 21 febbraio, si potranno richiedere buoni spesa e pagamenti di utenze domestiche. Tali erogazioni saranno a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche, a seguito all’emergenza causata dalla diffusione del virus Covid-19.

Si tratta di circa 66mila euro con cui far fronte a situazioni di emergenza alimentare (buoni spesa/voucher) ed al rimborso di utenze domestiche.

II Comune di Sant’Agnello rende noto che:

E’ indetto l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di famiglie bisognose a cui destinare un sussidio, una tantum, sotto forma di buono spesa ( credito digitale abbinato alla propria tessera sanitaria) e/o rimborso di utenze domestiche.

I destinatari dell’ avviso sono i nuclei familiari, residenti nel Comune di Sant’ Agnello, che sono maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di altro tipo di sostegno pubblico.

Le domande potranno essere presentate unicamente online attraverso la piattaforma https://santagnello.unbuonoperte.com – www.unbuonoperte.com – nella sezione del menù.

I cittadini potranno registrarsi dal giorno 24 gennaio 2022 ed entro e non oltre il 21 febbraio 2022. Decorso tale termine, la piattaforma sarà inattiva . Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta da allegare o presentate in altre modalità. D’ufficio le domande incomplete saranno escluse.