Sant’Agnello code di ore per i tamponi a piazzale Angri.

La fila parte da viale dei Pini, tant’è vero che il comando di Polizia Municipale è stato costretto a chiudere la strada.

Ricordiamo che a Sant’Agnello, in piazzetta Angri, è stato allestito un punto in cui effettuare i tamponi in modalità drive-in e che l’hub copre tutto il territorio da che copre da Sorrento a Vico Equense.